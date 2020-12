Mihajlovic: “L’empatia con la squadra c’è ancora e sto bene a Bologna. Su Saputo dico che…”

Reduce dalla disfatta di domenica contro la Roma, il tecnico Sinisa Mihajlovic ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Spezia. Queste le sue parole:

Dopo la partita di Coppa Italia è l’occasione giusta per riscattarsi?

“Non bisogna guardare solo il risultato di quella partita. Abbiamo creato tante occasioni ma non abbiamo concretizzato. Loro sono aggressivi e organizzati, ma lo siamo anche noi. Ci dispiace per aver perso, sicuramente è l’occasione giusta per vendicarci e fare la nostra gara”.