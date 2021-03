Mihajlovic: “L’atteggiamento sarà fondamentale e il Crotone non va sottovalutato”

Il Bologna domani scenderà in campo allo Scida alle ore 15 per affrontare il Crotone nella ventottesima giornata. Sarà uno scontro importante in ottica salvezza e Sinisa Mihajlovic non vuole assolutamente che la sua squadra sbagli l’approccio e l’atteggiamento. Queste le parole del mister nella conferenza stampa pre partita:

Nonostante in classifica i punti di distacco rispetto al decimo siano 2 e quelli dalla terzultima siano 9, tu continui a guardare dietro?

“Si perché il nostro obiettivo è salvarsi, poi una volta raggiunto, penseremo a cosa fare dopo”.

Partite come Genoa, Benevento e Cagliari si possono sbagliare, ma perseverare è sbagliato. Ha battuto su questo tasto?

“Il risultano a me non interessa, mi concentro sull’atteggiamento e sulla prestazione. In quelle partite è mancato sempre l’atteggiamento mentale giusto e senza di quello la prestazione non diventa mai vincente. Noi abbiamo la nostra identità, giochiamo bene, ma questo deve essere accompagnato da un buon atteggiamento mentale perché solo così potremmo vincere le partite. Sappiamo cosa succede se non le affrontiamo nel modo giusto. Domani ci aspetta un Crotone che si trova nella stessa situazione in cui noi ci trovavamo due anni fa e infatti i ragazzi sanno che domani sarà una battaglia. Se pareggiamo a livello d’intensità e atteggiamento, poi a livello tecnico possiamo essere superiori, ma il Crotone non è assolutamente da sottovalutare. Dovremmo stare attenti a Ounas e Messias perché per prenderli ci serve il motorino. Hanno poi un attaccante che ha segnato 12 gol e per una squadra che ha 15 punti lo paragono a Lukaku nell’Inter. Nessuno della mia squadra è arrivato a 12 gol”.

La stessa considerazione sulla disperazione del Crotone l’aveva fatta con il Parma

“Io ai miei ragazzi non chiedo di vincere tutte le partite, anche se ci piacerebbe, ma non è che fanno a posta a perdere. Io voglio che siano concentrati su di loro, sulla prestazione e sull’atteggiamento perché quando fanno bene il risultato è quasi sempre una conseguenza”.