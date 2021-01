Mihajlovic: “La sconfitta mi fa arrabbiare, ci siamo fatti gol da soli. Mercato? Non dipende da me”

Intervenuto nella conferenza stampa post gara, Sinisa Mihajlovic ha commentato la sconfitta del Bologna per mano del Genoa, rifilata sul campo del Ferraris. Tanta delusione per la sconfitta, nonostante la prestazione ci sia stata. Ecco le le sue parole:

“La sconfitta di oggi mi fa arrabbiare più di tutto, abbiamo perso nettamente con due gol di scarto. Non cerco scuse, ma è vergognoso giocare in un campo del genere in Serie A, sembrava un campo di patate. Soprattutto per noi che siamo una squadra tecnica che gioca a calcio, il campo ci ha penalizzato. La prestazione comunque c’è stata, ci siamo fatti gol da soli. Commentiamo sempre le solite partite ormai”.