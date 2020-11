Mihajlovic: “La reazione si è vista, non abbiamo rischiato nulla. Barrow? Sembrava avesse i pattini”

Sinisa Mihajlovic nella conferenza stampa post partita è soddisfatto dei 3 punti portati a casa contro il Crotone. Il tecnico ha commentato così la seconda vittoria consecutiva in campionato dei rossoblù:

“La reazione si è vista dopo mercoledì, l’atteggiamento è stato giusto. Non abbiamo rischiato nulla, anche se abbiamo creato meno rispetto al solito. Non è la prima volta che sbagliamo così tanto sotto porta, mi sono arrabbiato come nelle partite precedenti. Se vai a guardare le statistiche di fine gara sembra che il Bologna vinca sempre 3-0 visto che creiamo molto, ma in realtà non concretizziamo”