Mihajlovic: “La colpa è mia, non sono riuscito a farmi capire dai ragazzi”

Intervenuto nella conferenza stampa post partita, Sinisa Mihajlovic ha commentato il pareggio interno contro il Benevento. Al gol di Sansone in avvio di gara, ha risposto Viola nel secondo tempo, su un errore in uscita di Skorupski. Tanta la delusione per la prestazione dei suoi, con il tecnico serbo che ha ammesso le proprie colpe.

“Non abbiamo fatto la nostra solita gara – ha affermato – forse abbiamo fatto gol troppo presto, e poi abbiamo finito per gestirla. Dispiace perchè la gara era alla nostra portata. Invece dovevamo continuare a giocare, il loro gol è stato un nostro regalo”.