Mihajlovic, la battaglia continua, non ci sarà con il Brescia

Si ferma di nuovo Sinisa Mihajlovic. Dopo la doppia apparizione in panchina per il debutto in campionato, il tecnico tornerà in ospedale. Calciomercato.com riporta infatti che in settimana il serbo rientrerà al Sant’Orsola per iniziare il secondo ciclo di chemioterapia. Non si ferma la guerra di Sinisa con la leucemia che lo ha colpito questa estate, una malattia che però non gli ha impedito di stare con i suoi ragazzi in questo avvio di Serie A. L’allenatore salterà sicuramente l’incontro di Brescia, saranno De Leo e Tanjga a guidare sul campo la squadra, mentre lui osserverà dal suo letto di ospedale, il suo attuale campo di battaglia.