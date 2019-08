Mihajlovic in panchina, parla il medico: “Ieri non un episodio isolato”

L’immagine di Sinisa Mihajlovic in panchina ieri sera rimarrà nella mente per molto tempo, ma potrebbe non essere un episodio isolato. Lo ha affermato il primario di Ematologia Michele Cavo. Per il medico in futuro ci saranno altre possibilità di vederlo in panchina.

“Il merito è del paziente, ancora una volta è stato scrupoloso e si è attenuto perfettamente alle raccomandazioni. Potrà tornare in panchina? Posso anche ritenere che quello che è avvenuto ieri non sia un episodio isolato. Per contro ci saranno altri momenti, quando seguirà altri cicli di terapie, in cui questo, invece, non sarà possibile”.