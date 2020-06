Mihajlovic in cattedra, la lezione di Sinisa agli allievi del Master: c’è Pirlo

Sinisa Mihajlovic docente per un giorno. Il tecnico del Bologna è salito in cattedra per una lezione in streaming agli allievi del corso Master per diventare allenatori, parlando delle sue metodologie di lavoro, della tattica di squadra e dei rapporti con il gruppo. Quella di Mihajlovic è la quarta lezione di un allenatore di Serie A da quando è ripresa la didattica, prima di lui Pioli, Gotti e Juric. Tra gli allievi a cui oggi Mihajlovic ha fatto lezione c’era pure Andrea Pirlo.

Questa la composizione della classe: Sergio Arnosti, Francesco Baldini, Paolo Bianco, Emiliano Francesco Bigica, Daniele Bonera, Fabio Caserta, Marco Cassetti, Cristian Eugen Chivu, Mirko Conte, Matteo Contini, Gaetano Fontana, Nazzarena Grilli, Ivan Javorcic, Mohamed Kallon, Vincenzo Italiano, Stefano Lucchini, Alessandro Lupi, Paolo Montero, Thiago Motta, Angelo Palombo, Andrea Pirlo, Walter Adrian Sam.

Fonte – Gazzetta.it