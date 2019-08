Mihajlovic, il prof. Cavo: “E’ un messaggio per tutti i pazienti”

Una straordinaria immagine quella di Sinisa Mihajlovic domenica sera al Bentegodi. Il tecnico rossoblù, malato di leucemia, ha avuto il benestare dei medici per presenziare alla prima di campionato. Ma quello potrebbe non essere un episodio isolato. Lo ha affermato il Professor Cavo, primario di ematologia del Sant’Orsola.

“Quello di domenica può non essere un episodio isolato – ha affermato – C’è la possibilità che possa presenziare in panchina in un arco temporale immediato. Quella di domenica non è stata una decisione semplice perché è maturata in tempi brevi. I rischi erano inferiori ai potenziali benefici, anzi sarei stato più preoccupato se avesse chiesto di partecipare ad un evento 100 persone e non 16mila. L’ambiente aperto dello stadio lo ha esposto a rischi inferiori”.

Ancora il Prof. Cavo: “Quello di Sinisa è stato un messaggio a tutti i pazienti, se fai un ciclo pesante di chemio dopo 40 giorni puoi ricominciare a fare quello che facevi prima sapendo che la malattia non ti ha messo in ginocchio. Per lui, personaggio pubblico, vedersi progressivamente reinserito nel suo contesto è importantissimo”.