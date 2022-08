Mihajlovic: “Il mercato non è finito, ho fiducia nella società”

Giornata di conferenza stampa a Casteldebole per Sinisa Mihajlovic . Di seguito le sue parole raccolte da TMW:

"Come vedete ho portato con me quattro dei miei ragazzi (Arnautovic, De Silvestri, Soriano e Medel, ndr) perché siamo noi cinque che dobbiamo trascinare gli altri a fare meglio. Le aspettative per questa stagione sono quelle di fare meglio dell'anno scorso".