Mihajlovic scherza a Quelli che il Calcio: “La punta non serve”

Intervenuto a Quelli che il Calcio ieri pomeriggio su Rai 2, Sinisa Mihajlovic ha parlato anche di alcuni argomenti inerenti il Bologna, tra cui un possibile arrivo di un centravanti. Ecco le sue parole:

“Non ci serve gente che la butta dento – ha affermato – abbiamo già in squadra gente che fa gol, e sabato si è visto”. Sinisa però fa l’occhiolino, e quando lo studio glielo fa notare, il mister rossoblù risponde con “No, c’era un moscerino…”, facendo capire che in realtà potevano essere solo dichiarazioni di circostanza e lasciando trapelare un non detto. Mihajlovic ha anche spiegato chi secondo lui esprime il miglior calcio nella massima serie: “Chi gioca bene in Serie A? Sassuolo, Crotone, Spezia su tutte, poi Milan e Juve. Anche noi giochiamo bene”. Resta da capire se Sinisa fosse realmente convinto sul fatto che un attaccante non serve, oppure stesse semplicemente scherzando, visto anche quante volte ha ripetuto la necessità di un avere un centravanti in squadra.