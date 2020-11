Mihajlovic: “Ho vinto la malattia grazie al coraggio e all’amore”

Sinisa Mihajlovic unisce a livello nazionale. Ieri pomeriggio è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, insieme alla moglie, per presentare la sua autobiografia intitolata “La partita della vita”.

“Durante la mia malattia ho avuto paura, ma in realtà ho avuto più coraggio. Sentivo l’amore della gente, compresi i tifosi che prima mi odiavano. Ho riunito tutti, questo mi ha spinto a non nascondermi e a trovare la forza di combattere. Per me non è importante ma partecipare, ma vincere”.