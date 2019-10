Mihajlovic ha messo nel mirino la Juventus

Inutile girarci intorno: Sinisa Mihajlovic sorprende ogni giorno di più. In estate l’allenatore del Bologna aveva promesso ai suoi giocatori che sarebbe stato in panchina alla prima di campionato a Verona contro l’Hellas. E così ha fatto, per poi ripetersi anche la volta dopo in casa contro la Spal. A seguire c’è stato il secondo ricovero in ospedale, per poi riuscire questa settimana ad esser presente – un po’ a sorpresa e un po’ no – domenica pomeriggio al Dall’Ara contro la Lazio. Il Bologna ha ottenuto un 2-2 importante, e dopo la sosta andrà a Torino contro la Juventus.

Come riporta il “Corriere dello Sport”, le intenzioni di Mihajlovic sono ben chiare: il tecnico serbo ha messo nel mirino i Campioni d’Italia. L’allenatore è subito tornato al Sant’Orsola dopo la sfida contro i biancocelesti per riprendere le cure chemioterapiche, ma farà l’impossibile per essere in panchina all’Allianz Stadium sabato 19 ottobre alle ore 20.45 per sostenere i suoi ragazzi: il sogno di fare uno scherzetto alla Juventus è sicuramente più concreto con la presenza fisica di Sinisa.