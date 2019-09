Mihajlovic ha deciso: esordio dal 1′ per Mattia Bani

Sinisa Mihajlovic ha deciso. Domani a Brescia sarà proprio Mattia Bani il titolare. Infortunato Danilo, sono state formulate diverse ipotesi in settimana circa il suo sostituto: dallo spostamento di Tomiyasu al centro all’arretramento di Medel in difesa. Alla fine però la scelta è stata quella più ovvia.

Come ha confessato Tanjga in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Rigamonti, salvo imprevisti, sarà proprio l’ex Chievo ad affiancare Denswil al centro. E’ dunque previsto per domani, 3^giornata di Serie A, l’esordio di Bani – per di più da titolare – con la maglia del Bologna. Il classe 1993 sa di avere una ghiottissima occasione: il compagno brasiliano starà fuori per almeno 3 settimane, e se domani la sua prestazione dovesse essere positiva allora Mihajlovic potrebbe continuare a puntare su di lui nel prossimo futuro.