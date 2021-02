Mihajlovic: “Espulsione inconcepibile. Mentalità? Siamo stati squadra”

Molto arrabbiato con il Var Sinisa Mihajlovic al termine di Sassuolo-Bologna. Rossoblù in vantaggio con un pressing offensivo a ritmi sostenuti, poi l’espulsione di Hickey che ha cambiato lo spartito del match:

“Sono arrabbiato – ha affermato Mihajlovic a Dazn – In undici contro undici non c’è stata partita e l’espulsione ha cambiato tutto. Ci siamo difesi bene, abbiamo preso gol su un rimpallo. Non riesco a capire, l’arbitro non aveva fischiato poi ha estratto il rosso dopo un quarto d’ora. Nessuno si era lamentato. Con l’Udinese c’era stato un fallo dieci volte più grave a danno nostro. Al massimo quella di Hickey era ammonizione, nessuno avrebbe detto nulla”