Conferenza stampa post gara nella sala stampa del Niccolò Galli per Sinisa Mihajlovic che si è sottoposto alle domande dell’ufficio stampa nel posto Bologna-Juve 0-2.

Le sensazioni al ritorno in campo?

“E’ strano perché manca il pubblico che quando si gioca in casa è fondamentale, almeno non ho bisogno di strillare per farmi sentire. Ma è meglio avere lo stadio pieno che sentire me e sarebbe un grande stimolo anche per i giocatori”.