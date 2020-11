Mihajlovic: “Era meglio perderla subito. Mercato? Serve una punta”

Molto arrabbiato con la squadra, e ne ha di ragioni, Sinisa Mihajlovic nel post partita. Il tecnico serbo si è scagliato un po’ a tutto tondo sugli errori dei suoi, anche con toni duri per l’eliminazione in coppa per mano dello Spezia.

“Era impossibile non perderla con tutto quello che è successo – ha attaccato – Era meglio perderla subito e non al 120′. Quattro tiri in porta e quattro gol, noi tanti gol sbagliati, pure un rigore. Problema? Creiamo e non segniamo, dietro subiamo subito. Su sette-otto occasioni abbiamo fatto due gol e sbagliato l’impossibile…Come fai a vincere?”.