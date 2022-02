Mihajlovic: “Empoli doppio riscatto. Skov? Dispiace, ma voleva andarsene”

"Il vecchio testamento dice che c'è tempo per ogni cosa e ogni cosa al suo tempo, perciò non possiamo forzare le cose. Occorre avere pazienza e aspettare il tempo. Questo vale per tutto: nella vita come nel calcio. Molti giocatori come Schouten, Svanberg, Theate e altri all'inizio quando sono arrivati non erano assolutamente al livello attuale e perciò dico che ci vuole tempo. Specialmente per i giocatori che arrivano dai campionati inferiori, dipende quanto tempo ci mettono per ambientarsi. In squadra abbiamo 19 nazionalità diverse, un mappamondo. Il mio obiettivo è cercare di ridurre il tasso di dispersione. Dal mercato sono arrivati due giocatori di prospettiva, abbiamo perso Dominguez che forse è stato il miglior giocatore del girone d'andata e Skov Olsen che non voleva stare più qua. Nel girone di ritorno l'obiettivo rimane sempre quello di terminare nella metà di sinistra della classifica. Sarà difficile, ma se dovessimo riuscirci sarà straordinario. Faremo di tutto per arrivare al nostro obiettivo, ci mancano 16 partite e la ripresa del nostro viaggio deve partire da domani. Empoli sembra essere nel nostro destino, dopo la gara dell'andata siamo andati in ritiro e siamo stati la prima squadra ad andarci, poi il cambio di modulo. Ora ritroviamo l'Empoli con l'obiettivo di ritrovare entusiasmo e fiducia. Domani giocheremo per un doppio riscatto: quello del match di andata e quello che riguarda la ripresa del nostro viaggio. Sono fiducioso per l'obiettivo finale, ma se non dovessimo raggiungerlo sarei comunque contento perché avremo valorizzato tanti giovani".