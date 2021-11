Mihajlovic, ecco la terza dose di vaccino: “Non farlo è da stupidi, un mio amico è morto”

Sinisa Mihajlovic ha fatto la terza dose

All'ospedale Bellaria il tecnico rossoblù ha seguito le indicazioni sanitarie, da persona fragile, e speso parole importanti verso la vaccinazione per proteggersi dal Covid: "E' fondamentale vaccinarsi - il commento di Sinisa - Il vaccino salva la vita ed essendo trapiantato per me è fondamentale. Purtroppo, in ogni nucleo familiare ci sono esempi non positivi, di persone non vaccinate e l'altro ieri in Serba un mio amico di 56 anni è morto. Quando la pandemia è scoppiata non vedevamo l'ora di vaccinarci e ora che abbiamo questa opportunità è stupido non coglierla. Vaccinatevi e salvate la vita a voi e agli altri. Vivendo in comunità non vaccinarsi è una cosa che non riguarda solo l'individuo ma tutti. E' egoista non farlo".