Mihajlovic: “Eccessive le critiche al Bologna. Può giocare Hickey, Skov titolare”

Oggi alla vigilia del posticipo della seconda giornata, Bologna-Parma, Sinisa Mihajlovic si è espresso così in conferenza stampa:

“Innanzitutto vorrei cominciare cercando di chiarire una cosa. Dopo la sconfitta di Milano ho letto alcune cose e ho notato critiche troppo eccessive. Per quanto mi riguarda la prestazione è stata discreta e lo sapete che quando penso una cosa, anche negativa, la dico. Abbiamo perso fuori casa contro il Milan e non contro una neo promossa, il Milan è la squadra con la striscia positiva migliore della Serie A e anche la condizione fisica era sicuramente superiore alla nostra. Hanno obiettivi diversi dai nostri e inoltre hanno 2 grandi campioni come Ibra e Donnarumma che hanno contribuito con gol e parate. Nonostante ciò abbiamo fatto la nostra partita, potevamo essere più coraggiosi, ma la prestazione è stata sufficiente e la partita decisa da episodi. È giusto essere ambiziosi, ma bisogna essere anche realistici. Non si può pensare di andare a Milano e dominare la partita, per questo dico che le critiche sono state eccessive e non fanno bene ai giovani”.