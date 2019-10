Mihajlovic è stato dimesso

Buone notizie in casa Bologna e soprattutto per Sinisa Mihajlovic. Il tecnico questa mattina, dopo gli esami clinici che hanno riscontrato valori ematici positivi, è stato dimesso dal Sant’Orsola.

Per Mihajlovic adesso ci saranno alcuni giorni di riposo con la famiglia, mentre già la prossima settimana potrebbe dirigere alcuni allenamenti. Ovviamente il percorso di cure proseguirà. Per quanto riguarda il match di Torino ci sono possibilità di vederlo in panchina, condizioni climatiche permettendo.