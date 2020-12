Mihajlovic: “E’ stata un’impresa, ma pareggio meritato. Sul mio 2020…”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la partita contro l’Atalanta, Sinisa Mihajlovic ha commentato il pareggio in rimonta dei rossoblù. Tanta soddisfazione per un pareggio meritato, raggiunto in una situazione di difficoltà contro una grande squadra. Ecco le sue parole:

“E’ stata un’impresa viste le condizioni in cui eravamo. Avevamo diversi giocatori che rientravano dagli infortuni e abbiamo perso anche De Silvestri durante il riscaldamento. La rimonta però non è stato un caso, anche altre volte abbiamo ripreso la partita. Una volta mi piacerebbe andare in vantaggio. Il primo tempo è stato equilibrato, l’Atalanta ha creato solo in occasione dei due gol. Nel secondo tempo ci siamo messi uomo contro uomo e non abbiamo rischiato nulla. Una panchina più lunga offre più soluzioni e, con tutto il rispetto per i ragazzi della Primavera, avere 1-2 cambi di livello per reparto fa la differenza”.