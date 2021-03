Mihajlovic e squadra: “In bocca al lupo Morandi, ritorna presto!”

Questo pomeriggio a “La Vita in Diretta” su Rai 1 è andato in onda un messaggio di auguri per Gianni Morandi. I protagonisti del video sono stati Sinisa Mihajlovic e tutti i giocatori rossoblù, che sul campo di Casteldebole hanno voluto far sentire la propria vicinanza al cantante ricoverato in ospedale dopo le ustioni riportate.

E’ proprio il tecnico serbo a prendere la parola, ripreso nel video insieme alla squadra: “Ciao Gianni – ha esordito Sinisa – siamo qua a Casteldebole con i ragazzi prima di fare allenamento e volevamo farti gli auguri di pronta guarigione, anche se sappiamo che stai già bene. In bocca al lupo, noi ti vogliamo bene e ti aspettiamo qua il prima possibile. Ritorna presto e sempre Forza Bologna!”. Al breve discorso del mister si è aggiunto poi l’applauso di tutta la squadra.