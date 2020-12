Mihajlovic: “E’ mancata aggressività. Difesa a tre? Ecco il motivo”

Dopo le talpe è il tempo delle analisi. Sinisa Mihajlovic ha commentato a Dazn la sconfitta per tre a uno di San Siro contro l’Inter, partita affrontata dal Bologna con la difesa a tre. Una delle poche volte in cui il tecnico serbo ha deciso di adattarsi alla squadra avversaria, ma la spiegazione deriva dall’indisponibilità di Sansone:

“Non siamo stati la solita squadra – ha affermato – Forse non sono stato chiaro, ho cambiato modulo perché non avevo tanti cambi offensivi, Sansone non era disponibile. Ho provato a cambiare schema mettendo due attaccanti e un difensore in più, forse questo cambio è stato recepito male. Non eravamo venuti qui a non perdere e nel primo tempo abbiamo fatto male”.