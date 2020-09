Mihajlovic e la gag su Bonaccini: “Non sembra neanche di sinistra”

Sinisa Mihajlovic è in forma e si nota dal numero di gag profuse ieri in conferenza stampa con i giornalisti. Una delle più divertenti ma anche pungenti è relativa al Covid e alla gestione dell’estate e del distanziamento in relazione alle porte chiuse negli stadi.

Da questo weekend è arrivato il via libera a mille spettatori per la Serie A, ma Mihajlovic scorge incongruenze: “Gli stadi sono rimasti chiusi fino a qui, ma io ho visto assembramenti in spiaggia e gli aerei erano pieni: c’era distanziamento in Riviera? – l’affondo sarcastico del mister – Io non vedo una logica, ma per fortuna c’è Bonaccini altrimenti eravamo ancora dentro agli stadi a tifarci da soli. E’ coraggioso, non sembra neanche di sinistra..” la chiosa umoristica di Sinisa.