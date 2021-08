Mihajlovic è il nuovo c.t. della Nazionale Infermieri

"Nel mio piccolo sono orgoglioso di rappresentare gli infermieri italiani", ha commentato Sinisa

"Io non voglio dimenticare quello che è stato fatto per me e per tutti noi, dobbiamo avere maggiore consapevolezza della vostra professionalità - ha commentato l'allenatore serbo - Nel mio piccolo sono orgoglioso di essere il CT e di rappresentare gli infermieri italiani". La Nazionale Infermieri esordirà il prossimo 30 agosto a Castiglion Fiorentino in occasione del XXV Premio Internazionale Fair Play Menarini, contro una rappresentativa di sportivi in favore di un progetto benefico internazionale dedicato al mondo dell’infanzia.