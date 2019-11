Mihajlovic e il colloquio alla squadra

La potremmo definire una giornata ‘normale’ quella di ieri per Sinisa Mihajlovic a Casteldebole.

Il tecnico rossoblù, ottenuto il via libera dai medici, si è recato al centro tecnico Niccolò Galli dove ha pranzato prima di avere un breve colloquio con la dirigenza. Poi è arrivato il momento di parlare alla squadra, da un lato strigliarla dopo le recenti prestazioni ma dall’altro anche caricarla di nuovo mentalmente per le ultime partite prima della sosta natalizia. Poco prima delle 15, l’allenamento in campo, dove Sinisa, come testimoniato dalle immagini ufficiali Bfc, si è soffermato anche e soprattutto su Stefano Denswil, uno dei giocatori più in difficoltà domenica contro il Parma. Oggi, meteo permettendo, Mihajlovic dovrebbe essere di nuovo a Casteldebole, mentre sarebbe al momento esclusa la presenza a Napoli in panchina.