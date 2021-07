Mihajlovic ai bimbi a rossoblù: “Cercheremo di prendere meno gol”

Serata complicata in piazza Carera a Pinzolo per i bambini e i tifosi che hanno avuto il piacere di incontrare Sinisa Mihajlovic. Era in programma il botta e risposta tra Sini e i ragazzini, e a seguire lo spettacolo di Giacobazzi. Ma tempo di rispondere a qualche domanda e il meteo ha deciso di rovinare la serata con un'ampia grandinata che ha costretto tutti alla fuga (Sinisa e i ragazzini erano coperti dalla tettoia del parco). Fuggi fuggi generale e ansia per le rispettive automobili bersagliate da chicchi di qualche centimetro.