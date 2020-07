Mihajlovic e Ail hanno bisogno di te: prosegue la raccolta fondi Ideaginger

Prosegue la raccolta fondi di Ail con Sinisa Mihajlovic per finanziare i giovani ricercatori dell’Istituto Seragnoli.

La campagna, lanciata qualche settimana fa al Dall’Ara in una conferenza stampa con Sinisa Mihajlovic e Sante Tura, è ancora attiva e mira a raggiungere la quota di 50mila euro per permettere a due ricercatori di Ail di lavorare per un anno intero in laboratorio alla ricerca di nuove terapie che possano aiutare la vita dei pazienti. Mancano 47 giorni alla fine della campagna e già 178 sostenitori hanno effettuato la loro donazione, ma c’è ancora bisogno di un ulteriore sforzo per raggiungere l’obiettivo.

Per le donazioni visitate il sito IDEAGINGER