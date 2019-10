Mihajlovic: due allenamenti poi la trasferta a Torino

Il programma di Sinisa Mihajlovic verso Torino è stilato.

Il tecnico rossoblù dovrebbe essere oggi e domani al centro tecnico Niccolò Galli per dirigere gli ultimi due allenamenti prima della partita contro la Juventus, poi venerdì è intenzionato a salire in Piemonte prima della squadra. Sinisa vuole sciogliere gli ultimi dubbi di formazione con i suoi occhi e non davanti al video, ma bisognerà monitorare il meteo. Se le condizioni fisiche lo consentiranno, Mihajlovic vuole preparare in toto la partita dello Stadium ed essere presente sabato sera in panchina. In questo caso le previsioni incideranno perché promettono pioggia e freddo. Venerdì invece dovrebbe salire a Torino con un’auto privata. Sinisa in questi mesi ha messo piede a Casteldebole solo il 29 agosto e ha presenziato in panchina tre volte.

Fonte: Carlino.