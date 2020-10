Mihajlovic: “Dopo il 3-2 ci siamo sgonfiati”

Amareggiato Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo stava pregustando un successo importante con il Sassuolo, poi invece da 3-1 sopra è arrivata una incredibile sconfitta 3-4. Le parole del tecnico rossoblù a Dazn

“E’ cambiato tutto sul 3-2 quando abbiamo preso gol in inferiorità numerica – ha affermato – Lì ci siamo sgonfiati e non siamo più riusciti a pareggiare nonostante una reazione nel finale. Gli episodi purtroppo non sono andati bene. Meritavamo 4 o 6 punti in queste 4 partite”.