Mihajlovic: “Donare il midollo salva delle vite. In Italia doniamo ancora troppo poco”

Sinisa Mihajlovic prima della partita fra il suo Bologna e l’Atalanta ha fatto un commento a proposito della campagna contro la leucemia:

“Se questa cosa mi fosse capitata 25 anni fa sarei più di là che di qua. Oggi come oggi sono stati fatti passi da gigante. Il mio messaggio è che occorre farsi controllare, avere fiducia nei medici aiutare e prevenire. In Italia purtroppo doniamo poco: avere tanti donatori è una cosa fondamentale perché, come è successo a me, salva delle vite. Io non posso offrire il mio midollo, ma ci sarebbe tanta gente che potrebbe farlo. Se trovi un donatore è la cosa più bella del mondo”