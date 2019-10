Mihajlovic – Domenica mattina il pellegrinaggio a San Luca, ci saranno anche i biancocelesti

Domenica pomeriggio ci sarà Bologna-Lazio, partita che cade nelle celebrazioni per i 110 anni di storia del Bologna e che i felsinei giocheranno eccezionalmente con la terza maglia. Ma la mattina ci sarà un’altra importante iniziativa.

E’ infatti in programma il secondo pellegrinaggio a San Luca a sostegno di Sinisa Mihajlovic e di tutti i malati. Gli organizzatori Damiano Matteucci e Giovanni Galvani hanno dunque deciso per una seconda salita a San Luca nei giorni di festa cittadina – il 4 ottobre San Petronio – e calcistica. Invitati non solo i tifosi dei Bologna e i cittadini bolognesi, ma anche i tifosi laziali con cui Mihajllovic ha condiviso sei stagioni dal 1998 al 2004.