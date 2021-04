Mihajlovic: “Domani voglio vincere. Soriano in tribuna in nazionale? Non capisco”

1 di 4

Nazionali

Dopo due settimane di sosta, riprende la Serie A e si riparte dalla ventinovesima giornata. Il Bologna sarà impegnato domani sera al Dall'Ara contro l'Inter, ecco le parole di Sinisa Mihajlovic nella conferenza stampa pre partita.

Come stanno i rientranti dalle nazionali?

"A parte Skorupski, non ci sono altri positivi. Ieri chi è rientrato ha svolto differenziato e oggi avrò modo di lavorare con il gruppo al completo. In ogni caso stanno tutti bene, perciò sono tutti disponibili tranne Hickey e Mbaye. Siamo in difficoltà sui terzini, ma undici giocatori riesco a raccattarli".

Che problemi ci sono con i terzini?

"Abbiamo Dijks e Tomiyasu in diffida, Mbaye è tornato dalla Nazionale con un problemino ed è da valutare, Hickey si deve operare alla spalla e De Silvestri che oggi prova a fare l'allenamento. Su cinque, tre sono fuori e gli altri diffidati.

Skov Olsen è andato benissimo in Nazionale.

"Si è svegliato, vediamo se rimane sveglio anche domani e speriamo che non si riaddormenti. Lui è libero di fare tutto quello che gli dico io, se fa gol e difende è perfetto come tutti gli altri. Se non fa quello che dico io, non gioca. Vediamo domani se giocherà, perché anche Orsolini si è allenato bene e per me sono due titolari. In ogni caso chi non inizia, subentra".

Come sta Medel, quanto è importante per il Bologna? Interesse del Boca?

"Quando sta bene fisicamente e mentalmente è fondamentale. Per noi è importante, ma deve stare bene in queste due cose. Sono contento che abbia giocato tutta la partita, è una risorsa. Ora stiamo girando bene con questi giocatori, lui può giocare anche in difesa e nelle prossime dieci partite sicuramente giocherà. Deve continuare ad allenarsi e a comportarsi bene, ma è un leader e sotto questo aspetto non sbaglia. Sull'interesse del Boca non so nulla".