Mihajlovic: “Domani sfida importante. Saputo? Parleremo di persona”

Da ex della sfida, Sinisa Mihajlovic domani affronta con il suo Bologna il Torino di Juric al Dall'Ara. Scontro diretto per quella porzione di classifica con le due squadre separate da un punto. Il tecnico serbo crede ancora nella parte sinistra. Poi c'è Saputo , che ha parlato stamattina al Carlino dicendosi deluso dai risultati. Si parte dal match di domani:

"C'è un punto di differenza, vincendo domani andremmo a 35 punti che nelle ultime stagioni vorrebbe dire salvezza - le parole di Mihajlovic in conferenza - Non è il nostro obiettivo salvarci, ma i conti si fanno alla fine e possiamo ancora arrivare nelle prime dieci. Adesso c'è un ciclo di partite difficile e dopo questi quattro match sapremo meglio dove potremo arrivare. I mesi di febbraio e marzo sono sempre i più difficili perché tutte le squadre hanno un obiettivo. Il Bologna nelle ultime uscite ha ritrovato la sua strada e vedo quotidianamente come si allenano i ragazzi".