Mihajlovic: “Non cambieremo la nostra mentalità. Arnautovic? Mi piace, è serbo”

Dopo la vittoria contro il Verona, il Bologna va a Torino per affrontare la Juventus. Sinisa Mihajlovic, alla vigilia del match contro i bianconeri, continua a chiedere il giusto spirito per affrontare i nove volte campioni d’Italia, che rimangono ancora la squadra da battere. Si parte proprio dall’atteggiamento che chiede ai suoi giocatori:

“Contro il Verona avevo chiesto coraggio e determinazione – ha affermato – giocando con la stessa mentalità di quando dovevamo salvarci il primo anno. E si è visto, una vittoria morale vale sette volte di più di una vittoria sul campo. E sono convinto che anche domani i ragazzi metteranno lo stesso spirito in campo. E’ il gruppo che conta per inserire poi umiltà, coraggio e determinazione. Dobbiamo aggiungere dettagli a quello che stavamo facendo, non perdendo la nostra identità”.