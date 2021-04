Mihajlovic: “Domani conta vincere. Il presidente? Ci è mancato”

Sempre diretto e schietto, Sinisa Mihajlovic detta la via per la partita di domani contro lo Spezia. Serve una vittoria, da ottenere in qualsiasi modo possibile: giocando bene o male non importa. E Saputo ? Ci si penserà dopo il match:

“Nessun argomento – ha affermato – Domani dobbiamo pensare allo Spezia e siamo tutti concentrati sulla partita. Abbiamo bisogno di punti e dobbiamo vincere in qualsiasi modo, giocando bene o male non mi interessa. Vogliamo ottenere la salvezza e dopo la partita vedremo cosa succederà. Saputo? Manca da 14 mesi e avrà avuto i suoi buoni motivi, ma siamo contenti sia tornato. E' mancato, meglio tardi che mai”.

“Quando un presidente manca per tanti mesi non è facile gestire le situazioni, e 14 mesi senza sono tanto tempo. Quando manca il capo, in tutti gli ambienti, magari all'inizio può farti piacere ma a lungo andare ne senti la mancanza. Presidenti con cui non mi sono trovato bene? Divergenze ne ho avute ma mi sono sempre comportato civilmente. Non ho avuto problemi particolari a parte uno…”.