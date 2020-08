Mihajlovic, domani 300 panchine in A: la prima vittoria fu proprio…

Sarà una giornata speciale domani per Sinisa Mihajlovic.

Si conclude questo tribolato campionato, iniziato per Sinisa con la leucemia, ma anche con le 300 panchine in A dell’attuale tecnico del Bologna. La prima da capo allenatore fu proprio in rossoblù nella stagione 2008/2009 quando subentrò a novembre ad Arrigoni, mentre la prima vittoria arrivò alla sesta partita: dopo 5 pareggi ci fu il 5-2 proprio al Torino, ovvero la squadra che Sinisa affronterà domani. In mezzo 299 panchine, 57 di queste in granata tra il 2016 e il 2018.