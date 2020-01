Mihajlovic di nuovo in ospedale, il Prof. Pane: “Il suo sistema immunitario è diverso”

Non c’è da preoccuparsi, anche se ogni volta che Mihajlovic rientra in ospedale un minimo di apprensione è naturale nella piazza bolognese. Il tecnico serbo sta curando una infezione virale, ma il Sant’Orsola ha precisato che la sua degenza dovrebbe essere breve.

Su questo tema il Corriere di Bologna ha intervistato il Professor Fabrizio Pane, direttore dell’Unità Operativa di Ematologia dell’ospedale Federico II di Napoli: “Il sistema immunitario di un soggetto trapiantato è diverso da quello delle persone sane – ha spiegato il medico – Questo può portare a soffrire anche di un Citomegalovirus che in condizioni normali si affronterebbe tranquillamente. Dopo il trapianto, per dodici mesi il soggetto è immunodepresso e quindi si possono verificare infezioni che vanno immediatamente trattate. Il lavoro di Mihajlovic? Di solito il trapianto per qualche mese si tiene lontano dai luoghi affollati e uno stadio non è di certo salutare, ma credo che abbia avuto il consenso dei medici per presenziare alle partite”.