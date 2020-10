Stadio – Mihajlovic, De Silvestri, Sabatini e il passato biancoceleste

Diversi giocatori e componenti dello staff rossoblù condividono un passato nella Lazio.

L’unico calciatore è De Silvestri che ha recuperato dall’infortunio al ginocchio e ha fatto di tutto per esserci questa sera. Con la Lazio esordì in Serie A nel 2007 e ai biancocelesti deve la sua crescita calcistica. Passando allo staff rossoblù, Sinisa Mihajlovic è diventato una bandiera per la Lazio ed è rimasto nei cuori dei tifosi laziali. Sinisa ha indossato la maglia biancoceleste per 6 stagioni, dal 1998 al 2004. Tra gli ex c’è anche Walter Sabatini per aver lavorato nel settore giovanile della Lazio dal 1992 al 1994. Anni in cui fu lanciato anche Marco Di Vaio dalle giovanili. Sabatini poi tornò alla Lazio nel 2004 e raggiunse la qualificazione alla Champions League nel 2007. In quell’arco di tempo conobbe Luciano Zauri, attuale allenatore della Primavera rossoblù. In conclusione, Anche l’ad Claudio Fenucci è legato alla Lazio e, infatti, non ha mai nascosto il suo tifo per i biancocelesti.

Fonte: Stadio