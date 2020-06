Mihajlovic: “Contro la Juventus atteggiamento giusto. Denswil? Sfortunato”

Intervistato su Bfc Tv in sostituzione alla consueta conferenza stampa pre-partita, Sinisa Mihajlovic ha risposto ad alcune domande sulla sfida tra Bologna e Sampdoria. La prima domanda riguardava una piccola analisi del match contro la Juventus. Ecco le parole del mister serbo.

“Quello che ho detto anche nel prepartita, con la Juve era un confronto. Dovevamo metterci davanti ai più forti e vedere il nostro livello. Loro sono arrivati maggiormente rodati, conoscevano le sensazioni di giocare senza pubblico e avevano avuto due partite in più per riprendere il ritmo. Detto questo l’atteggiamento giusto c’è stato, l’impegno c’è stato. Sono convinto che andando avanti faremo meglio. Sono dispiaciuto perché ero convinto di poter far bene e vincere la partita, ma non ci siamo riusciti. Era giusto per i ragazzi mettersi davanti a questo caldo che condizionerà la stagione. Sarà esperienza extra. Siamo curiosi di scoprire quanto ci metteremo a tornare sui nostri passi. Domani sarà una bella sfida. Abbiamo fatto tante cose e ne stiamo sistemando altre. Abbiamo sistemato il lavoro di gruppo e i principi di gioco, ora dobbiamo sistemare i dettagli per portare a casa le vittorie”.