Mihajlovic comincia il terzo ciclo di terapie

Dopo aver guidato i suoi ragazzi allo Juventus Stadium sabato, Sinisa Mihajlovic quest’oggi ritorna al Sant’Orsola per il terzo ciclo di terapie.

Il tecnico non ha avuto strascichi a causa della pioggia di Torino e dati i dubbi della vigilia, è una notizia positiva. Sinisa, come ha fatto sapere De Leo nel post partita, è tutto sommato soddisfatto della partita della sua squadra, nonostante degli errori che potevano essere evitati. Non mancano gli aspetti positivi, i rossoblù hanno dimostrato per l’ennesima volta di essere un gruppo solido e di avere una chiara identità, ma hanno pagato nel corso della stagione talvolta le difficoltà sotto porta e qualche distrazione, ma le prospettive per fare meglio certamente non mancano. Lo riporta Il Resto del Carlino.