Mihajlovic: “Come si chiama l’allenatore della Nazionale Under 21?”

Mihajlovic al termine di Bologna-Fiorentina

"Io non posso credere che Vignato non venga convocato in nazionale Under 21. Come si chiama l'allenatore? Nicolato? Bene, Nicolato dovrebbe convocare Emanuel, perchè si tratta di un giocatore di talento che farebbe molto comodo alla sua Nazionale. Oggi ha giocato bene e per me non è una sorpresa"