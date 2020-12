Mihajlovic: “Col gioco arriveranno i punti. Da Costa? Capita di sbagliare”

Soddisfatto con rammarico Sinisa Mihajlovic dopo il pareggio di Torino, il suo Bologna ha preso gol praticamente senza rischiare nulla mentre davanti, ancora una volta, qualche chance di troppo sprecata. Il mister è comunque contento dell’atteggiamento:

“Oggi c’è un altro record, aver preso gol senza aver preso tiri in porta – ha affermato il tecnico – Dietro non abbiamo mai rischiato, ai punti avremmo vinto noi. Meritavamo di più. Da un lato sono comunque contento per il Toro che ha mosso la classifica, sono convinto che ne usciranno”.