Mihajlovic: “Ci siamo preparati bene per la Samp. Velasco? I ragazzi erano contenti”

Giornata di vigilia a Casteldebole, domani si gioca alle 12.30 Bologna-Samp, partita di una certa importanza per il cammino salvezza del Bologna. Ne ha parlato oggi in conferenza Sinisa Mihajlovic che ieri ha chiamato un amico d’eccezione a dare una mano: Julio Velasco. Di questo, delle insidie della partita e del futuro ha parlato il tecnico davanti ai giornalisti.

Cercate di raggiungere la salvezza il prima possibile e provare a fare un salto di qualità al più presto?

“Pensiamo di partita in partita, il campionato è ancora lungo. Penso che le prossime due sfide siano alla nostra portata ma dobbiamo sempre restare concentrati. Anche se le vincessimo non saremmo salvi. Cercheremo di fare il meglio possibile. Pensiamo alla Samp che sarà gara dura, ma se mettiamo in campo il nostro atteggiamento possiamo fare bene”.