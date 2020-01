Mihajlovic ci prova per sabato, ma è difficile

Sinisa Mihajlovic proverà ad esserci sabato al Dall’Ara per Bologna-Brescia, ma oggi la missione appare alquanto difficile.

Il tecnico serbo sta curando una infezione virale al Sant’Orsola e in questa fase è necessaria una sua presenza continuativa in ospedale, di fatto rendendo molto improbabile un suo blitz in panchina contro le rondinelle. Più plausibile invece che Mihajlovic possa rientrare in panchina per la trasferta di Roma del 7 febbraio, squadra che tra l’altro sarebbe potuta diventare sua questa estate.

Fonte: Resto del Carlino.