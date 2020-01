Mihajlovic ci prova con i giovani

Potrebbe essere un Bologna inedito quello che oggi pomeriggio scenderà in campo contro il Verona. Mihajlovic potrebbe infatti compiere un vero e proprio ribaltone a centrocampo, puntando su Schouten e Dominguez. Panchina per Poli, che potrebbe tirare il fiato e fascia di capitano che passerebbe a Danilo. Rivoluzione che potrebbe colpire anche l’attacco, con Santander pronto a partire titolare al posto di Palacio.

Obbligate invece le scelte in difesa: il tecnico rossoblu conferma in blocco la difesa di Torino. Danilo e Bani al centro, con Tomiyasu e Mbaye sugli esterni, davanti a Skorupski. Confermata anche la trequarti con Soriano, Sansone ed Orsolini. Palleggio, gamba e atletismo, ecco il Bologna che vuole Sinisa per battere il Verona che fa della freschezza atletica uno dei suoi punti di forza.

Fonte: il Resto del Carlino.