Mihajlovic: “Ci è mancato un po’ di coraggio. Il rigore? Quelle spinte…”

Torna a parlare a Sky dopo quasi un anno Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo è intervenuto nel post partita contro la Juventus commentando la prestazione dei suoi e il rigore concesso da Rocchi

“Finalmente abbiamo giocato, ma purtroppo il risultato non ci ha sorriso – ha affermato – La partita è stata equilibrata e sapevamo che la Juve sarebbe venuta qui arrabbiata, loro non sbagliano tre partite in fila. Quando siamo venuti fuori è arrivato il rigore e non siamo riusciti a renderci pericolosi come avrei voluto. I ragazzi comunque hanno fatto la partita che dovevano fare”.