Mihajlovic: “Buona partita e giusto atteggiamento. Quando recupereremo tutti…”

Intervenuto in conferenza stampa nel post partita, Sinisa Mihajlovic ha commentato il pareggio contro il Torino, in rimonta grazie a un gol di Soriano. Soddisfatto per la partita, ha ammesso che con qualche cambio offensivo in più si poteva anche vincerla. Queste le sue parole:

“Sono contento per la partita. Se fosse stato pugilato, ai punti avremmo vinto noi. Non abbiamo rischiato nulla, anzi, abbiamo stabilito un nuovo record: aver preso gol senza aver subito tiri in porta. Siamo sempre stati sulla strada giusta, anche se abbiamo avuto degli alti e bassi. Sono felice anche per il Torino, almeno muove un po’ la classifica. Mi auguro che si salvi”.