Mihajlovic: “Bravi a riprenderla, l’atteggiamento è stato giusto. Sul ritiro dico che…”

Intervenuto nella consueta conferenza stampa post-partita, Sinisa Mihajlovic ha commentato così il pareggio del Bologna contro lo Spezia:

“Siamo stati bravi a riprenderla. Non è andata bene né a me né a Italiano, anche se a 4 minuti prima dalla fine stavamo perdendo. Abbiamo tante assenze, non è facile giocare queste partite, soprattutto in un campionato strano come questo. A volte giochiamo di più, altre volte di meno, ma l’atteggiamento non si può mai sbagliare. E’ vero che potevamo fare di più, ma col senno di poi va bene così”